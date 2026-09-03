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Баскетбол

Вице-чемпион Украины подписал американца для борьбы за золото

Столичный баскетбольный клуб усилил состав перспективным легионером Кэмом Кларди, для которого этот вызов станет первым на профессиональном уровне.
Сегодня, 19:01       Автор: Сергей Носенко
Киев-Баскет / Getty Images
Киев-Баскет / Getty Images

Баскетбольный клуб Киев-Баскет официально объявил о подписании контракта с двадцатичетырехлетним американским защитником Кэмом Кларди. Иностранный баскетболист присоединится к столичному коллективу перед стартом нового сезона баскетбольной Суперлиги GGBET.

Руководство киевлян возлагает надежды на нового исполнителя. В официальном обращении пресс-службы отмечается, что американский баскетболист призван мощно укрепить заднюю линию и должен помочь команде бороться за самые высокие места в грядущем чемпионате.

Примечательно, что для молодого спортсмена переезд в столицу Украины станет полноценным дебютом во взрослом спорте, поскольку соглашение с киевлянами — это его первый профессиональный контракт в карьере.

Напомним, Федерация баскетбола Украины раскрыла детали нового сезона Суперлиги GGBET.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперлига Украины баскетбол Киев-Баскет

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