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Баскетбол

Украинская баскетболистка покинула команду после подписания росиянки

Катерина Коваль приняла непростое решение.
Сегодня, 11:58       Автор: Андрей Безуглый
Катерина Коваль / Getty Images
Катерина Коваль / Getty Images

Украинская баскетболистка Катерина Коваль покинула команду Луизианы, сообщает Суспильне.

20-летняя спортсменка считается одним из главных талантов украинского баскетбола. После переезда в США в 2021 году она получила ряд личных наград.

Коваль провела свой первый сезон в NCAA за Нотрдам, затем перешла в Луизиану, где готовилась к своему третьему сезону.

Однако уже после окончания трансферного окна команда решила подписать росиянку, вынудив Коваль принять непростое решение и покинуть команду.

В конце прошлого сезона я намеревалась вернуться и продолжить свою студенческую карьеру в LSU. Однако в апреле, через несколько дней после закрытия трансферного портала, мне сообщили о решении подписать контракт с росийской спортсменкой.

Мой отец служит в Вооруженных силах Украины и испытывает огромную гордость, защищая свою страну от росийской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Близкие мне люди погибли и получили ранения во время росийских атак, а места, где я росла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами.

Актуальность этой ситуации и её глубоко личное влияние на меня, мою семью и тех, о ком мы заботимся и кто продолжает жить и вести эту войну, в конечном итоге заставили меня задуматься, остаётся ли LSU подходящим местом для меня.

Это решение далось мне нелегко. Хотя я понимаю и уважаю то, что решения о комплектовании состава являются частью студенческого баскетбола, я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране

Ранее также Ярослава Магучих выступила с критикой возвращения росиян в мировой спорт.

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