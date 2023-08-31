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Гран-при Италии: расписание и результаты

В Монец пройдет пятнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 20:54
Гран-при Италии / Getty Images
Гран-при Италии / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Италии - один из старейших в истории Формулы 1. Заезд в Монце попал в самый первый официальный календарь "королевы автоспорта" в 1950 году.

С того момента наряду с Гран-при Великобритании он непрерывно проводится, не пропустив ни одного сезона.

Все гонки проходят на национальном автодроме Монцы. Лишь в 1980 году итальянский этап вынужденно прошел на автодроме имени Дино Феррари в Имоле.

Конфигурация национального автодрома Монцы
Конфигурация национального автодрома Монцы

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по 5 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (20).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 53 круга (306 720 м). Длина одного круга составляет 5 793 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Италии-2023

Пятница, 1 сентября

  • 14:30 - первая практика
  • 18:00 - вторая практика

Суббота, 2 сентября

  • 13:30 - третья практика
  • 17:00 - квалификация

Воскресенье, 3 сентября

  • 16:00 - Гран-при Италии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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