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Автоспорт

Гран-при Италии: расписание и результаты

В Монце пройдет шестнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 08:50
Гран-при Италии / Getty Images
Гран-при Италии / Getty Images

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Трасса и статистика

Гран-при Италии - один из старейших в истории Формулы 1. Заезд в Монце попал в самый первый официальный календарь "королевы автоспорта" в 1950 году.

С того момента наряду с Гран-при Великобритании он непрерывно проводится, не пропустив ни одного сезона.

Все гонки проходят на национальном автодроме Монцы. Лишь в 1980 году итальянский этап вынужденно прошел на автодроме имени Дино Феррари в Имоле.

Конфигурация национального автодрома Монцы
Конфигурация национального автодрома Монцы

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по 5 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (21).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 53 круга (306 720 м). Длина одного круга составляет 5 793 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Италии-2026

Пятница, 4 сентября

  • 13:30 Первая практика
  • 17:00 Вторая практика

Суббота, 5 сентября

  • 13:30 Третья практика
  • 17:00 Квалификация

Воскресенье, 6 сентября

  • 16:00 Гран-при Италии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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