Защитник Реала и сборной Германии Антонио Рюдигер объявил о завершении международной карьеры.

Немец признался, что когда-то не ожидал, что сможет провести столько матчей за национальную команду и жалеет о том, что команда упустила столько титулов.

После долгих раздумий для меня настало время завершить карьеру в национальной сборной и освободить место для молодого поколения. Когда я в 2014 году впервые надел футболку сборной Германии, даже в самых смелых мечтах не мог представить, что в итоге это будет 86 матчей за сборную.

Хотя на последних турнирах нам не удалось завоевать крупный титул и мы потерпели несколько болезненных поражений, этот период стал для меня чрезвычайно особенным этапом, который навсегда останется в моей памяти

На счету Антонио Рюдигера 86 матчей и три гола за Бундестим, однако лишь один трофей - Кубок конфедераций в 2017 году.

Ранее также Лионель Месси объявил об уходе из сборной.

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