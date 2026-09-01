У звезды Наполи обнаружили проблемы с сердцем

Хавбек Наполи Скотт Мактоминей испытывает проблемы со здоровьем, сообщила пресс-служба клуба.

У шотландца обнаружили некоторые проблемы с сердцем, а именно доброкачественную аритмию.

В ближайшее время Мактоминей будет вынужден перенести операцию, однако угрозы его здоровью нет.

Ожидается, что полузащитнк вернется в строй после следующей международной паузы.

Ранее также сообщалось, что Аталанта продала защитника Челси.

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