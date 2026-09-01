Бывший студент отыграл пять матчболов и выбил 38-ю ракетку мира на US Open

Американский теннисист Себастьян Горзны неожиданно пробился во второй круг Открытого чемпионата США. В матче 1/64 финала турнира Горзны (США, ATP №731) обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона (ATP №38) со счетом 3:2 по сетам (3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11:9).

22-летний хозяин турнира одержал победу в ожесточенном пятисетовом поединке. Себастьян дважды по ходу матча уступал по выигранным сетам, но смог сравнять счет и вырвать победу на тай-брейке 11:9. Из-за дождя встреча растянулась на два дня — началась в воскресенье и завершилась лишь в понедельник днем.

Горзны отыграл пять матчболов, сразу четыре из них — при счете 5:6 в решающем сете, и еще один на супертай-брейке. Игра продолжалась 3 часа 58 минут.

Себастьян выступает за университет Техаса и получил уайлд-кард на US Open благодаря победе в отборочном турнире среди американских студентов. Это был дебютный матч Горзны в одиночной основной сетке турнира Большого шлема

В 2019 году Горзны перенес энцефалит и провел несколько дней в коме — врачи оценивали его шансы на выживание всего в пять процентов. Пережитая болезнь, по словам Горзны, изменила его отношение к жизни и научила ценить каждый день и возможность выходить на корт.

Успешно стартовала на US Open и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая уверенно обыграла свою соперницу в первом круге турнира.

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