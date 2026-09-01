Немецкий клуб выкупил форварда Челси

Нападающий Челси Марк Гиу продолжит карьеру в Германии, пишет The Athletic.

РБ Лейпциг выкупил 20-летнего испанца за 16 млн евро. Также сделка включает в себя немалый процент при перепродаже.

Оба клуба уже подтвердили сделку, сам Гиу подписал контракт до 2031 года.

Напомним, что нападающий был куплен у Барселоны за 6 млн евро в 2024 году. Гиу сыграл в Лондоне 29 матчей, отличившись восемью голами.

Ранее также сообщалось, что аренда Михаила Мудрика уже согласована.

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