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Немецкий клуб выкупил форварда Челси

Марк Гиу отправился в РБ Лейпциг.
Сегодня, 12:26       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гиу / rbleipzig.com
Марк Гиу / rbleipzig.com

Нападающий Челси Марк Гиу продолжит карьеру в Германии, пишет The Athletic.

РБ Лейпциг выкупил 20-летнего испанца за 16 млн евро. Также сделка включает в себя немалый процент при перепродаже.

Оба клуба уже подтвердили сделку, сам Гиу подписал контракт до 2031 года.

Напомним, что нападающий был куплен у Барселоны за 6 млн евро в 2024 году. Гиу сыграл в Лондоне 29 матчей, отличившись восемью голами.

Ранее также сообщалось, что аренда Михаила Мудрика уже согласована.

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