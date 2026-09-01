Хавбек Арсенала отправится во вторую аренду подряд

Итан Нванери будет выступать за Боруссию.

Полузащитник Арсенала Итан Нванери проведет еще один сезон вне клуба, пишет Фабрицио Романо.

Лондонский клуб решил снова отдать игрока в аренду и уже договорился с Боруссией.

Немецкий клуб арендует Нванери на весь сезон и будет выплачивать ему всю зарплату.

Напомним, что 19-летний англичанин - воспитанник Арсенала, однако втору половину прошлого сезона он провел в Марселе.

Ранее также сообщалось, что Челси продал своего нападающего.

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