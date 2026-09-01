iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо определилось с двумя претендентами на кресло Костюка

Бело-синие рассматривают замену главному тренеру после разгромного фиаско от Буковины, отдавая предпочтение иностранному специалисту.
Сегодня, 12:55       Автор: Сергей Носенко
Игорь Костюк / Getty Images
Игорь Костюк / Getty Images

Киевское Динамо рассматривает двух кандидатов, которые могут возглавить команду вместо нынешнего главного тренера Игоря Костюка. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Бело-синие выбирают между польским специалистом Мацеем Кендзереком, который сейчас работает ассистентом в штабе киевского клуба, и Сергеем Кравченко — помощником Руслана Ротаня в житомирском Полесье. Фаворитом на должность наставника Динамо является иностранный специалист.

Вопрос о будущем Костюка остается открытым из-за сенсационного поражения от черновицкой Буковины (0:3) в чемпионате Украины. После четырех матчей Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Киевляне также вылетели из Лиги конференций после поражения от Карабаха в третьем квалификационном раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тренер костюк Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо договорилось об аренде бразильца Динамо договорилось об аренде бразильца
Мне очень стыдно: Ярмоленко обратился к фанатам Динамо Мне очень стыдно: Ярмоленко обратился к фанатам Динамо
Календарь Динамо: "бело-синие" неожиданно уступили Буковине в матче УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" неожиданно уступили Буковине в матче УПЛ
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Бокс17:59
"Нельзя боксировать как любитель": Хргович дал совет Итауме после своей победы
Европа17:28
Барселона объявила о переходе нападающего Арсенала
Европа17:25
Ньюкасл подписал нового нападающего
Европа16:50
Немецкий клуб вернул свою бывшую звезду
Украина16:40
Кубок Украины: утверждено расписание матчей 1/16 финала
Европа15:50
У звезды Наполи обнаружили проблемы с сердцем
Бокс15:36
Он утонул и сдался — экс-чемпион мира раскритиковал Итауму после поражения
Баскетбол15:22
Турция первой забронировала путевку на чемпионат мира-2027 по баскетболу
Европа15:15
Альварес не покинет Атлетико этим летом - Marca
Баскетбол14:50
Надо выигрывать все матчи — Багатскис поставил амбициозную цель после победы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK