Динамо определилось с двумя претендентами на кресло Костюка

Киевское Динамо рассматривает двух кандидатов, которые могут возглавить команду вместо нынешнего главного тренера Игоря Костюка. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Бело-синие выбирают между польским специалистом Мацеем Кендзереком, который сейчас работает ассистентом в штабе киевского клуба, и Сергеем Кравченко — помощником Руслана Ротаня в житомирском Полесье. Фаворитом на должность наставника Динамо является иностранный специалист.

Вопрос о будущем Костюка остается открытым из-за сенсационного поражения от черновицкой Буковины (0:3) в чемпионате Украины. После четырех матчей Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Киевляне также вылетели из Лиги конференций после поражения от Карабаха в третьем квалификационном раунде.

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