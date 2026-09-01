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Футбол

Астон Вилла подписала вингера ПСЖ

Ибраим Мбайе обошелся в 55 млн евро.
Сегодня, 14:02       Автор: Андрей Безуглый
Ибраим Мбайе / avfc.co.uk
Ибраим Мбайе / avfc.co.uk

Астон Вилла объявила о подписании Ибраима Мбайе.

18-летний вингер, по информации инсайдеров, обошелся бирмингемцам в 55 млн евро.

Мбайе - воспитанник ПСЖ, который пока провел на взрослом уровне лишь два сезона.

За это время вингер сыграл 42 матча, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что талантливого вингера подписал и Сандерленд.

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