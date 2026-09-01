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Футбол

Сандерленд неожиданно перехватил игрока у Арсенала

Малик Фофана готов к медосмотру.
Сегодня, 13:24       Автор: Андрей Безуглый
Малик Фофана / Getty Images
Малик Фофана / Getty Images

Сандерленд увел игрока у Арсенала, пишет Фабрицио Романо.

"Черные коты" согласовали с Лионом трансфер Малика Фофана за 30 млн евро плюс ряд бонусов.

Бельгийцем все лето активно интересовался Арсенал, однако лондонский клуб отказывается платить требуемые за игрока деньги.

В прошлом сезоне Фофана провел лишь 16 матчей из-за травмы лодыжки, однако до этого вингер успел заслужить репутацию очень талантливого игрока.

Бельгиец в текущем сезоне успел провести шесть матчей и отличиться двумя голами.

Ранее также сообщалось, что Челси продал форварда в Германию.

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