Усик определился с последним соперником в карьере: стали известны дата и место прощального боя

Непобежденный украинец нацелился на мегабой с легендарным американцем, который может стать финальным аккордом его карьеры.

Александр Усик планирует бой с Деонтеем Уайлдером на март 2027 года. Об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Коппинджер со ссылкой на слова директора команды украинца Сергея Лапина. Бой планируют провести в США.

Поединок рассматривается как последний в профессиональной карьере 39-летнего украинца. Ранее Усик заявлял, что проведет еще один, “последний танец”, после чего планирует завершить выступления.

Усик остается непобежденным на протяжении всей карьеры — 25 побед в 25 боях, 16 из них нокаутом. В июне этого года украинец принял решение освободить все свои чемпионские титулы в супертяжелом весе. 40-летний Деонтей Уайлдер — бывший чемпион мира по версии WBC (2015-2020), обладатель самой продолжительной серии побед нокаутом в начале карьеры — 32 подряд, однако из последних десяти поединков он выиграл лишь пять. Последний бой Уайлдер провел в апреле, победив Дерека Чисору раздельным решением судей.

Тем временем Хргович уже определился с главной целью после завоевания титула IBF.

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