Украина одержала победу над Черногорией и возглавила группу отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Синие-желтые впервые в истории обыграли соперника, а герой матча набрал 23 очка на выезде.

Сборные Украины и Черногории сыграли матч отбора на чемпионат мира 2027 года по баскетболу. Встреча прошла в понедельник, 31 августа, в Подгорице в рамках второго тура финального этапа европейской квалификации.

Сборная Украины гостила на площадке Черногории. Подопечные Айнарса Багатскиса уверенно начали матч и быстро повели 14:5, однако хозяева сумели сократить отставание. Во второй четверти украинцы вновь оторвались на десять очков, а на большой перерыв ушли при преимуществе +6 — 46:40..

Далее сборная Украины снова перехватила инициативу, пробив 10 очков преимущества. Команду вел за собой Святослав Михайлюк, ставший самым результативным игроком матча — 23 очка, шесть подборов и четыре результативные передачи. Поддержали лидера Ковляр (15 очков, 4 подбора, 5 передач), Скапинцев (15+7+2) и Шульга (14+3). Синие-желтые довели игру до победы со счетом 98:89. Это был третий очный матч с черногорцами и первая победа сборной Украины в этом противостоянии.

Смотрите самые яркие моменты противостояния:

Сборная Украины перед паузой вышла на чистое первое место группы I, опережая Испанию и Грузию на одно очко. Следующий матч состоится только 26 ноября в Португалии.

Протокол матча:

Черногория — Украина 89:98 (24:27, 16:19, 22:26, 27:26)

Украина: Михайлюк — 23+6 подборов+4 передачи, Ковляр — 15+4 подбора+5 передач, Скапинцев — 15+7 подборов+2 передачи, Шульга — 14+3 подбора.

Напомним, в предыдущем матче отбора на чемпионат мира-2027 сборная Украины также одержала победу.

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