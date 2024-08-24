Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024

Будет показан путь команд от квалификации до финала олимпийского турнира.

Netflix официально объявил, что документальный сериал, посвященный мужскому баскетбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, выйдет в 2025 году, сообщает BasketNews.

Этот сериал предоставит болельщикам подробный обзор пути двенадцати национальных сборных, которые соревновались в Лилле, восемь из которых затем боролись за медали в Париже.

Relive the journey behind the tip off to Olympic glory. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/tikT6DeSij — Netflix (@netflix) August 23, 2024

Читай также: Расследование о сексуальном насилии Дуайта Ховарда было закрыто

Проект, подтвержденный Netflix, является результатом уникального соглашения между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Netflix, которое предоставило беспрецедентный доступ съемочным группам во время подготовки команд и на протяжении всего процесса квалификации к ОИ-2024.

Сериал, созданный компаниями Words & Pictures, Olympic Channel и Higher Ground Productions, будет состоять из шести эпизодов.

Напомним, что Олимпийский баскетбольный турнир завершился победой сборной США, которая в финале обыграла французскую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!