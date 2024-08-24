iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024

Будет показан путь команд от квалификации до финала олимпийского турнира.
Сегодня, 12:08
Карри, ЛеБрон и Дюрант / Getty Images
Карри, ЛеБрон и Дюрант / Getty Images

Netflix официально объявил, что документальный сериал, посвященный мужскому баскетбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, выйдет в 2025 году, сообщает BasketNews.

Этот сериал предоставит болельщикам подробный обзор пути двенадцати национальных сборных, которые соревновались в Лилле, восемь из которых затем боролись за медали в Париже.

Читай также: Расследование о сексуальном насилии Дуайта Ховарда было закрыто

Проект, подтвержденный Netflix, является результатом уникального соглашения между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Netflix, которое предоставило беспрецедентный доступ съемочным группам во время подготовки команд и на протяжении всего процесса квалификации к ОИ-2024.

Сериал, созданный компаниями Words & Pictures, Olympic Channel и Higher Ground Productions, будет состоять из шести эпизодов.

 

Напомним, что Олимпийский баскетбольный турнир завершился победой сборной США, которая в финале обыграла французскую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол олимпиада

Статьи по теме

Йокич потратил почти 400 тысяч долларов на подарки для партнеров по сборной Сербии Йокич потратил почти 400 тысяч долларов на подарки для партнеров по сборной Сербии
Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024 Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024
Супер мульти-чемпионы, безумная 100-метровка и уникальная церемония на грязной реке: чем запомнилась Олимпиада в Париже Супер мульти-чемпионы, безумная 100-метровка и уникальная церемония на грязной реке: чем запомнилась Олимпиада в Париже
Лидер Атланты выразил готовность сыграть на Олимпиаде-2028 Лидер Атланты выразил готовность сыграть на Олимпиаде-2028
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс13:09
"Дам ему наибольшую взбучку": Альварес дерзко пригрозил своему сопернику
Олимпийские игры13:01
Йокич потратил почти 400 тысяч долларов на подарки для партнеров по сборной Сербии
Бокс12:43
Названа причина, почему Гарсия принимал допинг перед боем с Хэйни
Формула 112:39
Сотрудники Рено призвали компанию не отказываться от разработки своего мотора для Формулы-1
Лига Чемпионов12:19
Названа сумма, которую Шахтер заплатит за аренду стадиона Шальке
Олимпийские игры12:08
Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024
Теннис11:57
"Будем бороться": Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины
Биатлон11:34
Мандзин стал чемпионом мира по летнему биатлону среди юниоров в спринте
Другие11:26
Марина Кирик – чемпионка мира по акватлону
Европа11:11
Беллингем оценил свою травму, из-за которой пропустит около месяца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK