Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024
Netflix официально объявил, что документальный сериал, посвященный мужскому баскетбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, выйдет в 2025 году, сообщает BasketNews.
Этот сериал предоставит болельщикам подробный обзор пути двенадцати национальных сборных, которые соревновались в Лилле, восемь из которых затем боролись за медали в Париже.
Relive the journey behind the tip off to Olympic glory. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/tikT6DeSij— Netflix (@netflix) August 23, 2024
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Проект, подтвержденный Netflix, является результатом уникального соглашения между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Netflix, которое предоставило беспрецедентный доступ съемочным группам во время подготовки команд и на протяжении всего процесса квалификации к ОИ-2024.
Сериал, созданный компаниями Words & Pictures, Olympic Channel и Higher Ground Productions, будет состоять из шести эпизодов.
Напомним, что Олимпийский баскетбольный турнир завершился победой сборной США, которая в финале обыграла французскую команду.
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