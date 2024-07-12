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Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира

ISPORT представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.
Сегодня, 14:56
Олимпиада-2024 / Getty Images
Олимпиада-2024 / Getty Images

С 27 июля по 11 августа 2024 года пройдет баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр. Это будет 21-й турнир в истории Летней Олимпиады.

Матчи финальной части турнира пройдут в Париже на Аккор Арене. 

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Расписание матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Группа А: Австралия, Греция, Канада, Испания.

1-й тур, 27 июля

  • 12:00 | Австралия - Испания
  • 22:00 | Греция - Канада

2-й тур, 30 июля

  • 12:00 | Испания - Греция
  • 14:30 | Канада - Австралия

3-й тур, 2 августа

  • 14:30 | Австралия - Греция
  • 18:15 | Канада - Испания

Группа В: Франция, Германия, Япония, Бразилия.

1-й тур, 27 июля

  • 14:30 | Германия - Япония
  • 18:15 | Франция - Бразилия

2-й тур, 30 июля

  • 18:15 | Япония - Франция
  • 22:00 | Бразилия - Германия

3-й тур, 2 августа

  • 12:00 | Япония - Бразилия
  • 22:00 | Франция - Германия

Группа С: Сербия, Южный Судан, Пуэрто-Рико, США.

1-й тур, 27 июля

  • 12:00 | Южный Судан - Пуэрто-Рико
  • 12:00 | Сербия - США

2-й тур, 31 июля

  • 12:00 | Пуэрто-Рико - Сербия
  • 12:00 | США - Южный Судан

3-й тур, 3 августа

  • 12:00 | Пуэрто-Рико - США
  • 12:00 | Сербия - Южный Судан

Четвертьфинал

  • 06.08 | F1 - E1 (матч №1)
  • 06.08 | D1 - G1 (матч №2)
  • 06.08 | G2 - D2 (матч №3)
  • 06.08 | E2 - F2 (матч №4)

Полуфинал

  • 08.08 | победитель матча №2 - победитель матча №1 (полуфинал №1)
  • 08.08 | победитель матча №4 - победитель матча №4 (полуфинал №2)

Матч за третье место

  • 10.08 | неудачник полуфинала №1 - неудачник полуфинала №2

Финал

  • 10.08 | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2

Регламент

В турнире будут участвовать двенадцать команд, которые были поделены на три группы по четыре коллектива согласно их положению в мировом рейтинге ФИБА.

На групповом этапе команды сыграют по одному разу с каждым из соперников по квартету. Первые две команды каждой группы выйдут в плей-офф, к ним присоединятся две лучшие команды, которые займут третье место.

После группового раунда состоится жеребьевка, которая определит пары четвертьфинала (сеяная команда сыграет с несеяной). Команды будут разделены на четыре корзины:

  • В корзину D попадают две лучшие команды, занявшие первые места на групповом этапе;
  • В корзину E попадут команда, занявшая первое место с наименьшим рейтингом, и команда, занявшая второе место с наилучшим рейтингом на групповом этапе;
  • В корзину F попадут оставшиеся команды, занявшие вторые места на групповом этапе;
  • В корзину G попадут две лучшие команды, занявшие третьи места.

Принципы жеребьевки

  • Команды из корзины D будут играть с командой из корзины G, а команда из корзины E - с командой из корзины F;
  • Команды из одной группы не могут быть сведены друг с другом в четвертьфинале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол олимпиада

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