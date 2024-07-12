Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира

ISPORT представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

С 27 июля по 11 августа 2024 года пройдет баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр. Это будет 21-й турнир в истории Летней Олимпиады.

Матчи финальной части турнира пройдут в Париже на Аккор Арене.

Читай также: Сборная Украины по футболу определилась с составом на Олимпиаду

Расписание матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Группа А: Австралия, Греция, Канада, Испания.

1-й тур, 27 июля

12:00 | Австралия - Испания

22:00 | Греция - Канада

2-й тур, 30 июля

12:00 | Испания - Греция

14:30 | Канада - Австралия

3-й тур, 2 августа

14:30 | Австралия - Греция

18:15 | Канада - Испания

Группа В: Франция, Германия, Япония, Бразилия.

1-й тур, 27 июля

14:30 | Германия - Япония

18:15 | Франция - Бразилия

2-й тур, 30 июля

18:15 | Япония - Франция

22:00 | Бразилия - Германия

3-й тур, 2 августа

12:00 | Япония - Бразилия

22:00 | Франция - Германия

Группа С: Сербия, Южный Судан, Пуэрто-Рико, США.

1-й тур, 27 июля

12:00 | Южный Судан - Пуэрто-Рико

12:00 | Сербия - США

2-й тур, 31 июля

12:00 | Пуэрто-Рико - Сербия

12:00 | США - Южный Судан

3-й тур, 3 августа

12:00 | Пуэрто-Рико - США

12:00 | Сербия - Южный Судан

Четвертьфинал

06.08 | F1 - E1 (матч №1)

06.08 | D1 - G1 (матч №2)

06.08 | G2 - D2 (матч №3)

06.08 | E2 - F2 (матч №4)

Полуфинал

08.08 | победитель матча №2 - победитель матча №1 (полуфинал №1)

08.08 | победитель матча №4 - победитель матча №4 (полуфинал №2)

Матч за третье место

10.08 | неудачник полуфинала №1 - неудачник полуфинала №2

Финал

10.08 | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2

Регламент

В турнире будут участвовать двенадцать команд, которые были поделены на три группы по четыре коллектива согласно их положению в мировом рейтинге ФИБА.

На групповом этапе команды сыграют по одному разу с каждым из соперников по квартету. Первые две команды каждой группы выйдут в плей-офф, к ним присоединятся две лучшие команды, которые займут третье место.

После группового раунда состоится жеребьевка, которая определит пары четвертьфинала (сеяная команда сыграет с несеяной). Команды будут разделены на четыре корзины:

В корзину D попадают две лучшие команды, занявшие первые места на групповом этапе;

В корзину E попадут команда, занявшая первое место с наименьшим рейтингом, и команда, занявшая второе место с наилучшим рейтингом на групповом этапе;

В корзину F попадут оставшиеся команды, занявшие вторые места на групповом этапе;

В корзину G попадут две лучшие команды, занявшие третьи места.

Принципы жеребьевки

Команды из корзины D будут играть с командой из корзины G, а команда из корзины E - с командой из корзины F;

Команды из одной группы не могут быть сведены друг с другом в четвертьфинале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!