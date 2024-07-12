Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира
С 27 июля по 11 августа 2024 года пройдет баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр. Это будет 21-й турнир в истории Летней Олимпиады.
Матчи финальной части турнира пройдут в Париже на Аккор Арене.
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Расписание матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024
Группа А: Австралия, Греция, Канада, Испания.
1-й тур, 27 июля
- 12:00 | Австралия - Испания
- 22:00 | Греция - Канада
2-й тур, 30 июля
- 12:00 | Испания - Греция
- 14:30 | Канада - Австралия
3-й тур, 2 августа
- 14:30 | Австралия - Греция
- 18:15 | Канада - Испания
Группа В: Франция, Германия, Япония, Бразилия.
1-й тур, 27 июля
- 14:30 | Германия - Япония
- 18:15 | Франция - Бразилия
2-й тур, 30 июля
- 18:15 | Япония - Франция
- 22:00 | Бразилия - Германия
3-й тур, 2 августа
- 12:00 | Япония - Бразилия
- 22:00 | Франция - Германия
Группа С: Сербия, Южный Судан, Пуэрто-Рико, США.
1-й тур, 27 июля
- 12:00 | Южный Судан - Пуэрто-Рико
- 12:00 | Сербия - США
2-й тур, 31 июля
- 12:00 | Пуэрто-Рико - Сербия
- 12:00 | США - Южный Судан
3-й тур, 3 августа
- 12:00 | Пуэрто-Рико - США
- 12:00 | Сербия - Южный Судан
Четвертьфинал
- 06.08 | F1 - E1 (матч №1)
- 06.08 | D1 - G1 (матч №2)
- 06.08 | G2 - D2 (матч №3)
- 06.08 | E2 - F2 (матч №4)
Полуфинал
- 08.08 | победитель матча №2 - победитель матча №1 (полуфинал №1)
- 08.08 | победитель матча №4 - победитель матча №4 (полуфинал №2)
Матч за третье место
- 10.08 | неудачник полуфинала №1 - неудачник полуфинала №2
Финал
- 10.08 | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2
Регламент
В турнире будут участвовать двенадцать команд, которые были поделены на три группы по четыре коллектива согласно их положению в мировом рейтинге ФИБА.
На групповом этапе команды сыграют по одному разу с каждым из соперников по квартету. Первые две команды каждой группы выйдут в плей-офф, к ним присоединятся две лучшие команды, которые займут третье место.
После группового раунда состоится жеребьевка, которая определит пары четвертьфинала (сеяная команда сыграет с несеяной). Команды будут разделены на четыре корзины:
- В корзину D попадают две лучшие команды, занявшие первые места на групповом этапе;
- В корзину E попадут команда, занявшая первое место с наименьшим рейтингом, и команда, занявшая второе место с наилучшим рейтингом на групповом этапе;
- В корзину F попадут оставшиеся команды, занявшие вторые места на групповом этапе;
- В корзину G попадут две лучшие команды, занявшие третьи места.
Принципы жеребьевки
- Команды из корзины D будут играть с командой из корзины G, а команда из корзины E - с командой из корзины F;
- Команды из одной группы не могут быть сведены друг с другом в четвертьфинале.
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