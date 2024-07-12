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Сборная Украины по футболу определилась с составом на Олимпиаду

Руслан Ротань отправил четырех игроков в резервный список.
Сегодня, 08:55
УАФ
УАФ

Уже 24 июля стартует футбольный турнир на Олимпийских играх 2024, где примет участие и сборная Украины.

Нашу команду на турнире представит 18 футболистов. Еще четверо будут в резервном списке на случай травмы одного из игроков основы.

Руслан Ротань оставил в резервном списке вратаря Якова Кинарейкина (экс-Днепр-1), защитника Евгения Павлюка (Ворскла) и полузащитников Кирилла Сигеева (Шахтер) и Артема Шулянского (Александрия).

Состав Украины на Олимпиаду

  • Вратари: Кирилл Фесюн (Шахтер), Георгий Ермаков (Александрия)
  • Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов (Заря), Илья Крупский (Ворскла), Александр Мартынюк (Александрия), Алексей Сыч (Рух), Владимир Салюк (Черноморец)
  • Полузащитники: Максим Хлань (Лехия, Польша), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба - Шахтер), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Николай Михайленко (все - Динамо), Владислав Велетень (Колос), Олег Федор (Рух)
  • Нападающие: Даниил Сикан (Шахтер), Игорь Краснопир (Движение)

На ISOPRT можно ознакомиться с правилами проведения футбольного турнира и расписанием всех его матчей.

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