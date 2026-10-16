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Капитан Челси перенес операцию

Сроки возвращения Риса Джеймса неизвестны.
Сегодня, 12:05       Автор: Андрей Безуглый
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Защитник Челси Рис Джеймс перенес операцию, сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что капитан "синих" получил повреждение в матче с Борнмутом.

Медики диагностировали серьезную травму колена, которая требовала хирургического вмешательства.

Как сообщается, Джеймс успешно перенес операцию и сейчас начал реабилитацию. Сроки возвращения защитника не раскрываются.

В текущем сезоне Рис Джеймс провел шесть матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил ситуацию со своим защитником.

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