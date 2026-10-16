Манчестер Юнайтед закрыл неприятную ситуацию со своим защитником

Манчестер Юнайтед окончательно разрешил ситуацию с Лисандро Мартинесом, пишет The Athletic.

Напомним, что после поражения Атлетико защитник резко раскритиковал одноклубников и руководство, вызвав большой резонанс.

Позднее Мартинес публично объяснил свои слова, заявив, что просто ждет от клуба больших целей и взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты.

Как пишет издание, далее аргентинец принес свои извинения Каррику и руководству клуба на закрытой встрече.

В итоге клуб решил ограничиться внутренними дисцплинарными наказаниями для футболиста и закрыть эту историю. Деталей касательно будущего контракта Мартинеса не сообщалось.

Ранее также сообщалось, что игрок Ливерпуля признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов.

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