Манчестер Юнайтед закрыл неприятную ситуацию со своим защитником
Манчестер Юнайтед окончательно разрешил ситуацию с Лисандро Мартинесом, пишет The Athletic.
Напомним, что после поражения Атлетико защитник резко раскритиковал одноклубников и руководство, вызвав большой резонанс.
Позднее Мартинес публично объяснил свои слова, заявив, что просто ждет от клуба больших целей и взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты.
Как пишет издание, далее аргентинец принес свои извинения Каррику и руководству клуба на закрытой встрече.
В итоге клуб решил ограничиться внутренними дисцплинарными наказаниями для футболиста и закрыть эту историю. Деталей касательно будущего контракта Мартинеса не сообщалось.
Ранее также сообщалось, что игрок Ливерпуля признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов.
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