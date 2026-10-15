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Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов

Бредли Барколя оформил первые результативные действия за "красных" и помог победить ЛАСК.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Бредли Барколя / Getty Images
Бредли Барколя / Getty Images

УЕФА назвал лучшего футболиста недели Лиги чемпионов-2026/27 по итогам матчей второго тура общего этапа турнира.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, звания лучшего игрока удостоился вингер Ливерпуля Бредли Барколя.

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24-летний футболист оформил хет-трик в поединке с австрийским ЛАСК и помог своей команде разгромить соперника со счетом 6:3. При этом эти результативные действия стали для француза первыми в составе мерсисайдцев после перехода из ПСЖ.

В голосовании Барколя опередил форварда Брюгге Николо Трезольди - хет-трик в матче с Интером (4:3), нападающего Баварии Гарри Кейна - дубль против Викинга (3:3) и вингера Барселоны Ламина Ямаля - два ассиста в поединке с Галатасараем (4:1).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль уефа Бредли Барколя

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