Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов

Бредли Барколя / Getty Images

УЕФА назвал лучшего футболиста недели Лиги чемпионов-2026/27 по итогам матчей второго тура общего этапа турнира.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, звания лучшего игрока удостоился вингер Ливерпуля Бредли Барколя.

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24-летний футболист оформил хет-трик в поединке с австрийским ЛАСК и помог своей команде разгромить соперника со счетом 6:3. При этом эти результативные действия стали для француза первыми в составе мерсисайдцев после перехода из ПСЖ.

В голосовании Барколя опередил форварда Брюгге Николо Трезольди - хет-трик в матче с Интером (4:3), нападающего Баварии Гарри Кейна - дубль против Викинга (3:3) и вингера Барселоны Ламина Ямаля - два ассиста в поединке с Галатасараем (4:1).

1st: Bradley Barcola 2nd: Nicolò Tresoldi 3rd: Harry Kane 4th: Lamine Yamal Hat-trick hero Barcola claims Player of the Week! 🤠 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/FQow4XeF6M — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 15, 2026

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2026/27.

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