Лени Йоро был удален в матче с Ливерпулем / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии отменила дисквалификацию защитника Манчестер Юнайтед Лени Йоро.

21-летний футболист ранее получил прямую красную карточку уже на восьмой минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля (0:4) за лишение нападающего мерсисайдцев Александера Исака очевидной голевой возможности.

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Тем не менее, как сообщает официальный сайт манкунианцев, Футбольная ассоциация удовлетворила апелляцию клуба и отменила одноматчевую дисквалификацию игрока, признав удаление ошибочным.

Французский защитник будет доступен для команды уже в ближайшем поединке АПЛ против Брентфорда, который состоится 28 ноября.

В нынешнем сезоне Йоро провел в составе МЮ 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино установил уникальный антирекорд.

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