Команда из Волочиска забила два мяча в концовке встречи, несмотря на удаление своего игрока.

Агробизнес одержал волевую победу над Черниговом в перенесенном матче 13-го тура Первой лиги Украины. Хозяева уступали в счете и остались в меньшинстве, но сумели переломить ход встречи и выиграли со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже в начале матча. Анатолий Романченко вывел Чернигов вперед, после чего его команда сохранила преимущество до перерыва.

Во втором тайме Агробизнес стал активнее действовать в атаке, однако на 77-й минуте оказался в сложном положении. Андрей Резник получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Тем не менее численное преимущество не помогло гостям удержать победу. На 80-й минуте Владимир Рудюк восстановил равновесие, а еще через три минуты Виталий-Дмитрий Теплый принес хозяевам победу. Его подача со штрафного завершилась голом после рикошета от футболиста «Чернигова».

Благодаря этой победе Агробизнес набрал 33 очка и единолично возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Команда на один балл опережает ближайших преследователей — Феникс-Мариуполь и Викторию.

Чернигов, который в сезоне-2025/26 добрался до финала Кубка Украины, остается на последнем месте чемпионата с 10 очками.

Первая лига Украины. 13-й тур (перенесенный матч)

Агробизнес (Волочиск) — Чернигов — 2:1 (0:1)

Голы: Рудюк, 80, Теплый, 83 — Романченко, 2.

Удаление: Резник, 77 (вторая желтая карточка).

Напомним, футболист Харькова вошел в топ-10 самых креативных молодых игроков Европы по версии CIES.

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