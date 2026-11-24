Женская сборная Украины завершила сезон в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису заняла третье место в итоговом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг по результатам сезона-2026. Последнее обновление состоялось после завершения ноябрьского плей-офф, определившего участниц квалификационного раунда следующего розыгрыша.
Украинская команда набрала 1226,25 балла. Выше в рейтинге находятся сборные Италии (1312,5) и Чехии (1277,5). Именно чешские теннисистки стали последними соперницами украинок в сезоне, одержав победу в финале командного чемпионата мира.
Выход в решающий матч стал историческим достижением для Украины. На пути к финалу команда Ильи Марченко сначала обыграла Бельгию в четвертьфинале, а затем выбила из борьбы действовавших на тот момент двукратных чемпионок из Италии. В полуфинале украинки одержали победу со счетом 2:0.
В финале, который состоялся 27 сентября в китайском Шэньчжэне, украинская сборная уступила Чехии — 0:2. Каролина Мухова обыграла Ангелину Калинину, а Линда Носкова оказалась сильнее Элины Свитолиной. Благодаря этой победе Чехия завоевала свой 12-й титул в турнире.
После завершения ноябрьских матчей в первой десятке рейтинга произошли изменения. Польша поднялась на восьмое место, опередив Канаду, которая проиграла Бразилии в плей-офф. Украина при этом сохранила свою позицию.
Рейтинг национальных сборных Кубка Билли Джин Кинг (23 ноября 2026 года):
- Италия — 1312,5 балла.
- Чехия — 1277,5.
- Украина — 1226,25.
- Великобритания — 1178,75.
- Испания — 1131,25.
- США — 1071,25.
- Казахстан — 988,75.
- Польша — 937,5.
- Канада — 921,25.
- Япония — 918,75.
Следующим испытанием для сборной Украины станет квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг-2027. Матчи с участием украинок запланированы на апрель следующего года.
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