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Украина потерпела поражение от Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина проиграла Линде Носковой, позволив соперницам закрыть противостояние во втором матче.
Сегодня, 15:40       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В воскресенье, 27 сентября, в китайском Шеньчжене состоялось финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг-2026, в котором встречались сборные Украины и Чехии.

После поражения Ангелины Калининой в первой игре Элина Свитолина во втором одиночном поединке не сумела перевести противостояние в решающий парный матч и позволила чешкам одержать итоговую победу.

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Первая ракетка Украины встречалась с Линдой Носковой и потерпела поражение в двух сетах. В первой партии украинка уступила со счетом 3:6, а второй сет чешская теннисистка забрала на тай-брейке.

Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. Свитолина за матч шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Кубок Билли Джин Кинг-2026
Финал

  • Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) 2:6, 3:6
  • Элина Свитолина (Украина) - Линда Носкова (Чехия) 3:6, 6:7(5)

Украина - Чехия 0:2

Отметим, что сборная Украины завершила турнир с лучшим результатом в своей истории, впервые дойдя до финала соревнований.

Ранее в нынешней финальной части Кубка Билли Джин Кинг украинки обыграли в полуфинале действующих чемпионок сборную Италии (2:0), а в четвертьфинале победили Бельгию (2:1).

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