"Он ничего не сделал": Дэйна Уайт раскритиковал промоутера Джошуа из-за возможного срыва боя с Фьюри

Дэйна Уайт, привлеченный к организации боя между экс-чемпионами в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, раскритиковал промоутера Эдди Хирна из-за вероятного срыва поединка.

Глава Zuffa Boxing, участие которого в процессе как раз и вызывало недовольство у команды Эй Джея, теперь не уверен, что бой действительно состоится.

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"Подерутся ли они 11 декабря в Кардиффе? Я не знаю. Парень, который должен был помочь с организацией боя, постоянно мешает его проведению. Давайте скажем так: он ничего не сделал для этого поединка. Но посмотрим.

Если бы Эдди Хирн действительно волновался за этот бой, то, во-первых, он бы уже давно состоялся. Во-вторых, он сам мог бы его профинансировать. Я уже миллион раз говорил об этом, что профинансируй бой сам. Продай билеты, заключи сделку с транслятором и продай бой.

Это безумие. Вдумайтесь только, что парень, который действительно много вложил в этот бой и который вместе со своим клиентом должен заработать кучу денег на нем, единственный, кто мешает его проведению. Но я говорил вам, что он д*рьмовый человек, так что я не удивлен", - приводит слова Уайта The Ring.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality, однако ранее появилась информация, что этот поединок может быть сорван.

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