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Бой Фьюри - Джошуа оказался на грани срыва

Известный журналист назвал причину возможной отмены уже анонсированного поединка.
Сегодня, 10:30       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Ранее согласованный и анонсированный бой двух британских экс-чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) оказался под серьезной угрозой срыва.

Об этом сообщил известный американский журналист и обозреватель бокса Крис Мэнникс.

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По информации источника, причиной отмены поединка может стать участие в его организации Дэйны Уайта и компании Zuffa Boxing, против чего категорически выступают Джошуа и его промоутер Эдди Хирн.

"Как сообщили многочисленные источники, "проблема", ставящая под угрозу бой Фьюри и Джошуа - это участие Дэйны Уайта. Турки Аль аш-Шейх, который финансирует этот бой, хочет видеть его в качестве промоутера. Однако Эй Джей и Эдди Хирн против этого. Они имеют контракт, согласно которому компания Zuffa не может выступать в этой роли. Бой находится под серьезной угрозой срыва", - написал Мэнникс в сети X.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа должны разыграть титул WBA Super в своем поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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