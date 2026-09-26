"Парни отдают максимум": Мальдера оценил победу над Венгрией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в матче первого тура Лиги наций.

Накануне украинская национальная команда обыграла в гостях соперника со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана.

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"Я очень тронут, очень взволнован и горд. Эти ребята делают что-то удивительное. Они живут очень непростую жизнь, не такую, к которой привыкли футболисты. И с точки зрения энергии - это что-то невероятное, как они отдаются на поле. Говорить здесь о футболе - это не полностью передаст мои эмоции. Я очень горжусь этими парнями, которые отдают максимум не столько мне, сколько для собственного народа, для болельщиков.

Мы начали с двумя нападающими, потому что знали, что можем атаковать глубину. Должен сказать, что в некоторых ситуациях нам это хорошо удавалось. Думаю, мы можем очень сильно улучшить нашу игру. Но повторюсь, что через три дня нам надо снова быть готовыми. И я тот, кто иногда даже слишком много требует от игроков. Я должен принять эту неидеальность, но поздравляю всех ребят.

Я очень рад за Крупского и других дебютантов. Крупский очень хорошо сыграл. На этом стадионе очень сложно играть. И играть с таким сильным оппонентом, который играет в английской Премьер-лиге, там один из лучших крайних защитников вместе с Миколенко. Крупский играл смело, с индивидуальностью, и я очень рад за него.

Потасовка в конце матча? Это как цепная реакция: когда что-то происходит на поле, все заряжены, и потом очень тяжело это сдержать. Это происходит на футбольном поле, и потом, когда раздался финальный свисток, мы все уладили. Так бывает.

В конце первого тайма я решил заменить Бражко, потому что у него была желтая карточка. И я не хотел тратить слот на замену. Мы очень требовательны к нашим нападающим. Когда они владеют мячом и когда без мяча. И я увидел, что и Сикан, и Ванат уже сильно устали. И поскольку интенсивность их прессинга начала немного снижаться, я решил выпустить Краснопира, чтобы он поддержал эту энергию. И, на самом деле, по последней замене у меня было в голове выпустить либо Ярмоленко, либо Зубкова, но в последний момент я решил выпустить Драмбаева.

Исполнение гимна Украины? Нужно благодарить моего преподавателя. Я учу украинский язык, это непросто. Первое, что я сказал ему, - я хочу выучить гимн Украины. И я думаю, я почти выучил его наизусть.

Как я уже говорил на прошлой неделе на пресс-конференции, я попросил игроков поддерживать здоровый баланс. Я бы сказал то же самое, даже если бы мы проиграли. Я их поздравил. Но я бы это сделал, даже если бы проиграли. Ибо их настроение, самоотдача - это было то, что нужно. Матч был равным, могли забить наши соперники, могли и мы еще забить. Как я говорил на пресс-конференции, матч будет равным - он таким и был. Нам нужно стоять двумя ногами на земле. Перевернуть страницу, матч уже закончен. И думать о будущей игре", - приводит слова Мальдеры официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Венгрия - Украина (0:1).

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