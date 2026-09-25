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Венгрия - Украина: сборные определились с формами на матч Лиги наций

Национальные команды выбрали цвета, в которых выйдут на поле.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В пятницу, 25 сентября, сборная Украины в своем стартовом матче дивизиона B Лиги наций-2026/27 встретится в гостях с Венгрией.

В день игры состоялось традиционное совещание участников поединка, на котором стороны определились с формами, в которых команды выйдут на поле.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, сборная Украины проведет матч в желтой экипировке. Вратарь сыграет в сером.

Венгерская сборная выйдет на поле в красных футболках, а голкипер будет играть в синем.

Напомним, что матч Венгрия - Украина состоится в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Венгрии и Украины обслужит английский рефери.

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