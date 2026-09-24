Украина выиграла первое золото на Евро-2026 по боксу

Сборная Украины по боксу выиграла первое золото на Евро-2026, который проходит в Софии.

Украинский боксер Эльвин Алиев уверенно начал свой поход за медалью с победу в 1/8 финала.

Затем он справился с представителем Азербайджана Милком Хасановым, а в полуфинале по очкам прошел молдованина Александра Параскиву.

В финале Алиеву противостоял француз Гюго Гро, который в первом же раунде проиграл техническим нокаутом.

Таким образом Алиев принес своей команде первое золото турнира, а также стал первым украинцем, выигравшим золото с 2019 года. Тогда это удалось Александру Хижняку.

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