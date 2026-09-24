Ирландские спортсмены требуют бойкота матчей против Израиля
Более 150 человек подписали открытое письмо.
В Ирландии продолжают протестовать против Израиля, пишет Reuters.
Напомним, что ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирландии попросила УЕФА развести их с Израилем.
Теперь же 150 спортсменов подписали открытую петицию, призвав национальную сборную не играть против Израиля.
В их число вошли многие звезды спорта, включая бывшего регбиста Тони Уорда, боксеров Тайрона Маккенну и Эрика Донована и многие другие.
Это важный момент, и у вас есть возможность поступить правильно. Отказ от участия в матче был бы самым спортивным поступком, который вы могли бы совершить. Благодаря вашему лидерству и мужеству это продемонстрировало бы объединяющую силу спорта, напомнило бы про общие ценности, которые объединяют всех нас, и оказало бы влияние далеко за пределами игры
Ранее также сообщалось, что футболист сборной Испании сделал инкогнито красивый жест.
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