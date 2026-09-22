"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси уже вскоре попрощается с национальной командой.
Ранее 39-летний футболист был вызван в сборную, чтобы провести свой последний матч, которым станет товарищеский поединок с Бенином 6 октября в Буэнос-Айресе.
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Специально для этого события adidas разработал особую форму, которую Месси показал у себя в Instagram.
На футболке фамилия футболиста и 10-й номер выполнены в золотом цвете. Также игровой номер расположен в центре солнца аргентинского флага.
"Последний матч… Футболка на всю жизнь", - написал Месси.
Месси провел в составе сборной Аргентины 207 матчей, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.
Вместе с национальной командой Месси становился чемпионом мира в 2022 году и дважды играл в финале чемпионата мира в 2014 и 2026 годах. Также он завоевал два Кубка Америки и выиграл Финалиссиму. Кроме того, с Аргентиной он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира U-20.
Напомним, что 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
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