iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Свой последний поединок за национальную команду аргентинская легенда проведет 6 октября.
Сегодня, 12:25       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси уже вскоре попрощается с национальной командой.

Ранее 39-летний футболист был вызван в сборную, чтобы провести свой последний матч, которым станет товарищеский поединок с Бенином 6 октября в Буэнос-Айресе.

Читай также: Месси вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча

Специально для этого события adidas разработал особую форму, которую Месси показал у себя в Instagram.

На футболке фамилия футболиста и 10-й номер выполнены в золотом цвете. Также игровой номер расположен в центре солнца аргентинского флага.

"Последний матч… Футболка на всю жизнь", - написал Месси.

Месси провел в составе сборной Аргентины 207 матчей, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.

Вместе с национальной командой Месси становился чемпионом мира в 2022 году и дважды играл в финале чемпионата мира в 2014 и 2026 годах. Также он завоевал два Кубка Америки и выиграл Финалиссиму. Кроме того, с Аргентиной он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира U-20.

Напомним, что 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

Статьи по теме

Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов
Месси вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча Месси вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча
С Месси, Мбаппе, Кейном, но без Роналду: France Football назвал номинантов на Золотой мяч-2026 С Месси, Мбаппе, Кейном, но без Роналду: France Football назвал номинантов на Золотой мяч-2026
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина15:15
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
Бокс14:57
"Он боится проиграть": Промоутер Джошуа оценил состояние Фьюри перед боем
Европа14:29
Ювентусу грозит наказание за отказ фанатов почтить память легенды Интера
Украина13:18
Голкипер Оболони, забивший Черноморцу, стал лучшим игроком седьмого тура УПЛ
Другие страны12:25
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
Бокс11:40
"Мгновенно и безболезненно": Фьюри пригрозил Джошуа быстрым нокаутом
Европа10:52
Форвард Ювентуса успешно перенес операцию после перелома пальца
Бокс10:07
"Это наша обязанность": Промоутер Хрговича назвал его следующего соперника
Европа09:39
Довбик после исключения из заявки сборной возобновил тренировки в общей группе Болоньи
Теннис08:48
Олийникова успешно стартовала на турнире в Сингапуре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK