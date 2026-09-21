Инфантино предложил реформировать систему управления ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино после скандала заявил о готовности обсудить реформу системы управления организации.

В письме Совету ФИФА и президентам 211 национальных ассоциаций Инфантино предложил провести независимую внешнюю проверку системы принятия стратегических решений, а также обсудить полномочия президента, Бюро, Совета и Конгресса.

Поводом стала инициатива по продаже частным инвесторам 20% коммерческих прав ФИФА, включая права на чемпионат мира. План вызвал сопротивление и был отозван в июле.

"Это оставалось предложением, а не решением. Сейчас оно отозвано и рассматриваться не будет", — заявил Инфантино.

Предложения по реформе могут обсудить на заседании Совета ФИФА 15 октября. Возможные изменения в устав организации потребуют одобрения Конгресса.

Напомним, на днях французская федерация футбола (FFF) официально отозвала поддержку Джанни Инфантино.

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