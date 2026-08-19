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Футбол

Глава АПЛ разнёс Инфантино и его план продажи прав на ЧМ

Ричард Мастерс призвал к реформам и смене президента после скандала ФИФА.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ричард Мастерс / Getty Images
Ричард Мастерс / Getty Images

Руководитель АПЛ Ричард Мастерс высказался для издания BBC об идее Джанни Инфантино создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise для продажи части прав на чемпионат мира.

Напомним, что идея была отменена после критики футбольных конфедераций и угрозы бойкота турнира со стороны стран УЕФА. После этого ряд ассоциаций, включая английскую, также отозвали письма в поддержку переизбрания Инфантино.

ФИФА сама создала себе проблему. Организация нажала на кнопку самоуничтожения. Не думаю, что ФИФА вообще стоило рассматривать возможность продажи своей доли прав на чемпионат мира. Это плохая идея.

Глава АПЛ считает, что будущему кандидату на пост президента ФИФА необходимо предложить масштабные реформы организации и пересмотреть роль главы мирового футбола.

Ранее стало известно что ФИФА уволила топ-менеджера за критику Инфантино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Джанни Инфантино Ричард Мастерс

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