ФИФА уволила топ-менеджера за критику Инфантино

Кевин Ламур покинул пост операционного директора ФИФА 17 августа 2026 года вскоре после публичной критики президента организации Джанни Инфантино.

Напомним, что он занимал должность с ноября 2024 года, ранее много лет работал в УЕФА. В ФИФА подтвердили завершение сотрудничества, поблагодарив его за два года работы.

Как передаёт The Athletic, Ламур выступал против отменённого проекта FIFA Forward Enterprise, который предполагал создание отдельной коммерческой структуры для управления ключевыми турнирами ФИФА с привлечением частных инвесторов.

К тому же функционер заявил, что сотрудников организации "ввели в заблуждение" относительно планов проекта. Добавим, что его уход стал очередной потерей для Инфантино после ухода советника Карлоса Кордейро.

К слову, Google стал партнёром обладателя Суперкубка Англии 2026 года.

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