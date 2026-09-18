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Футбол

Инфантино под ударом, но Африка его не отдает: кто спасает президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил приглашение на двухдневную стратегическую конференцию Африканской конфедерации футбола (CAF).
Вчера, 22:10       Автор: Сергей Носенко
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

На встречу пригласили руководителей всех 54 национальных ассоциаций CAF. Приглашение поступило Инфантино на фоне серьезного давления на него перед выборами президента ФИФА в марте 2027 года.

Инфантино столкнулся с критикой после предложения продать частным инвесторам долю в коммерческих правах ФИФА. Против этой идеи выступили, в частности, УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. На этом фоне звучали призывы к изменениям в руководстве ФИФА.

Однако африканский футбол, напротив, продолжает поддерживать Инфантино. В августе исполком CAF одобрил его кандидатуру на новый срок.

Одним из главных союзников президента ФИФА является глава CAF Патрис Мотсепе — южноафриканский горнодобывающий миллиардер. Именно он ранее неоднократно заявлял о поддержке Инфантино.

Африканский блок имеет серьезный вес на выборах президента ФИФА — 54 голоса из 211.

Напомним, на днях Франция официально отозвала поддержку Инфантино .

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Джанни Инфантино

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