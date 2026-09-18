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Футбол

Черноморец упустил победу над Оболонью на последних секундах

Черноморец и Оболонь сыграли вничью 1:1 в матче 7-го тура УПЛ.
Сегодня, 17:18       Автор: Сергей Носенко
ФК Черноморец
ФК Черноморец

Одесситы открыли счет на 37-й минуте. Константин Попов реализовал пенальти, пробив точно в правый нижний угол.

Во втором тайме Оболонь пыталась отыграться, однако хозяева удерживали преимущество. Матч при этом дважды прерывался из-за воздушных тревог.

Казалось, Черноморец уже доведет встречу до победы, но киевляне спаслись на последних секундах. На 90+2-й минуте Маткевич подал с углового, а вратарь Оболони Федоривский головой отправил мяч под перекладину.

Черноморец – Оболонь – 1:1

Голы: Попов, 37, пенальти — Федоривский, 90+2.

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