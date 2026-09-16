ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Встреча состоялась 16 сентября в Черновцах на стадионе Буковина. В основное время команды не смогли открыть счет — 0:0. Победителя определили в серии одиннадцатиметровых ударов.
ЛНЗ реализовал все три своих первых попытки. Точными были Роман Дидык, Мухаррем Яшари и Денис Кузык.
У Буковины реализованных ударов не оказалось. Виталий Дахновский пробил в перекладину, Олег Кожушко не сумел переиграть голкипера Дмитрия Ледвия, а Виталий Груша отправил мяч выше ворот.
Таким образом, серия завершилась со счетом 3:0 в пользу ЛНЗ, который продолжит выступление в Кубке Украины. Буковина завершила участие в турнире.
Это уже третья встреча этих команд в 2026 году, завершившаяся без голов в основное время. В марте соперники встретились в четвертьфинале Кубка Украины — тогда Буковина также сыграла 0:0, но выиграла серию пенальти 5:4 и вышла в полуфинал.
3 августа команды снова не забили друг другу в матче первого тура УПЛ — 0:0.
В чемпионате Украины Буковина после шести туров набрала 7 очков. Следующий матч черновицкая команда проведет 19 сентября на выезде против Харькова.
Буковина — ЛНЗ — 0:0 (по пенальти — 0:3)
Серия пенальти:
- Виталий Дахновский — перекладина
- Роман Дидик — 0:1
- Олег Кожушко — вратарь
- Мухаррем Яшари — 0:2
- Виталий Груша — выше ворот
- Денис Кузик — 0:3
Буковина: Каневцев, Ильин, Безуглый, Карась (Приймак, 87), Стасюк, Задерака (Кожушко, 76), Витенчук, Подлепенец (Одинака, 67), Дахновский, Клепач (Груша, 67), Дадашов.
ЛНЗ: Ледвий, Г. Пасич (Китела, 86), Дидик, Муравский, Драмбаев (Дайко, 86), Кузик, Рябов, Таллес (Ндиага, 55), Якубу, Твердохлеб (Яшари, 55), Ассинор (Дэвид, 71).
Желтые карточки: Клепач (19), Витенчук (58) — Буковина; Якубу (73), Рябов (86) — ЛНЗ.
Напомним, Верес минимально обыграл Куликов-Билку и тоже вышел в 1/8 финала Кубка Украины
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