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ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

В матче 1/16 финала команда Виталия Пономарева на выезде сыграла вничью с Буковиной, после чего оказалась сильнее в серии пенальти.
Сегодня, 18:42       Автор: Сергей Носенко
ЛНЗ / facebook
ЛНЗ / facebook

Встреча состоялась 16 сентября в Черновцах на стадионе Буковина. В основное время команды не смогли открыть счет — 0:0. Победителя определили в серии одиннадцатиметровых ударов.

ЛНЗ реализовал все три своих первых попытки. Точными были Роман Дидык, Мухаррем Яшари и Денис Кузык.

У Буковины реализованных ударов не оказалось. Виталий Дахновский пробил в перекладину, Олег Кожушко не сумел переиграть голкипера Дмитрия Ледвия, а Виталий Груша отправил мяч выше ворот.

Таким образом, серия завершилась со счетом 3:0 в пользу ЛНЗ, который продолжит выступление в Кубке Украины. Буковина завершила участие в турнире.

Это уже третья встреча этих команд в 2026 году, завершившаяся без голов в основное время. В марте соперники встретились в четвертьфинале Кубка Украины — тогда Буковина также сыграла 0:0, но выиграла серию пенальти 5:4 и вышла в полуфинал.

3 августа команды снова не забили друг другу в матче первого тура УПЛ — 0:0.

В чемпионате Украины Буковина после шести туров набрала 7 очков. Следующий матч черновицкая команда проведет 19 сентября на выезде против Харькова.

Буковина — ЛНЗ — 0:0 (по пенальти — 0:3)
Серия пенальти:

  • Виталий Дахновский — перекладина
  • Роман Дидик — 0:1
  • Олег Кожушко — вратарь
  • Мухаррем Яшари — 0:2
  • Виталий Груша — выше ворот
  • Денис Кузик — 0:3

Буковина: Каневцев, Ильин, Безуглый, Карась (Приймак, 87), Стасюк, Задерака (Кожушко, 76), Витенчук, Подлепенец (Одинака, 67), Дахновский, Клепач (Груша, 67), Дадашов.

ЛНЗ: Ледвий, Г. Пасич (Китела, 86), Дидик, Муравский, Драмбаев (Дайко, 86), Кузик, Рябов, Таллес (Ндиага, 55), Якубу, Твердохлеб (Яшари, 55), Ассинор (Дэвид, 71).

Желтые карточки: Клепач (19), Витенчук (58) — Буковина; Якубу (73), Рябов (86) — ЛНЗ.

Напомним, Верес минимально обыграл Куликов-Билку и тоже вышел в 1/8 финала Кубка Украины

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК ЛНЗ ФК Буковина

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