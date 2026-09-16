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Челси готовит €70 млн за полузащитника ПСЖ

Челси рассматривает возможность приобретения полузащитника ПСЖ Фабиана Руиса.
Сегодня, 19:02       Автор: Сергей Носенко
Фабиан Руис / Getty Images
Фабиан Руис / Getty Images

Лондонский клуб готовит предложение в размере 70 миллионов евро, пишет французское издание Paris Supporters.

Сообщается, что главный тренер Челси Хаби Алонсо лично заинтересован в переходе испанского хавбека и рассматривает его как потенциальное усиление команды.

При этом Челси может столкнуться с серьезной конкуренцией. Интерес к Руису также проявляют другие представители английской Премьер-лиги — Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал и Ньюкасл.

В текущем сезоне Фабиан Руис провел 7 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

По данным источника, возможный трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей.

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