Формула-1 подготовила замены в случае отмены ближневосточных этапов

Европа получит еще больше гонок.

Формула-1 готовится к тому, что этапы на Ближнем Востоке не состоятся, пишет GPblog.

Напомним, что из-за военных действий Гран-при в Саудовской Аравии и Бахрейне не состоялись. Также, вероятно, не состоятся и гонки в Катаре и Абу-Даби.

В опубликованных календаре на сезон-2027 все эти этапы снова присутствует. Но Формула-1 уже готова к их отмене.

В случае, если гонки не удастся провести на Ближнем Востоке их заменят Имолой, Зандвоортом и Барселоной.

Полное расписание сезона-2027 доступно на нашем сайте.

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