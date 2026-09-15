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Футбол

Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Украинец забил, выйдя с замены.
Вчера, 22:48       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился дебютным голом в Эредивизии.

28-летний футболист остался в запасе на матч с Виллемом, но появился на поле на 57-й минуте.

А менее чем через 10 минут Цыганков оказался в идеальной позиции на точке пенальти, откуда в одно касание переправил мяч в ворота.

Для украинца это был третий матч в составе амстердамского клуба и второе результативное действие в сезоне.

Ранее также сообщалось, что украинский форвард установил рекорд результативности.

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Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

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