Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился дебютным голом в Эредивизии.

28-летний футболист остался в запасе на матч с Виллемом, но появился на поле на 57-й минуте.

А менее чем через 10 минут Цыганков оказался в идеальной позиции на точке пенальти, откуда в одно касание переправил мяч в ворота.

Для украинца это был третий матч в составе амстердамского клуба и второе результативное действие в сезоне.

Ранее также сообщалось, что украинский форвард установил рекорд результативности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!