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Сборная Украины уступила Польше в матче за первое место

"Сине-желтые" продолжили серию поражений против поляков.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по волейболу / cev.lu
Сборная Украины по волейболу / cev.lu

Во вторник, 15 сентября, сборные Украины и Польши сошлись в поединке за первое место группы B на Евро-2026 по волейболу.

Наша команда хорошо начала первый сет, но поляки неожиданно сделали рывок на восемь очков, который и позволил им забрать первое очко.

Второй сет сборная Польши провела идеально, разгромив Украину со счетом 25:13, но в следующем отрезке "сине-желтые" уже показали свой уровень.

Команды шли близко, однако поляки всегда были впереди на очко-два и в итоге забрали сет, оформив чистую победу.

Таким образом сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2026 со второго места, а Польша - с первого.

Евро-2026. Групповой этап

Польша — Украина 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

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