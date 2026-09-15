Сбежавший из Украины игрок Харькова подписал контракт с росийским аматорским клубом

Росийский аматорский клуб амкал объявил о подписании Алексея Сидорова.

Напомним, что 25-летний украинец самовольно покинул Харьков и Украину в июле 2025 года.

Еще в августе Харьков сообщил, что получил через систему FIFA TMS оповещение о том, рфс пытается оформить трансфер игрока.

В итоге Сидоров теперь стал игроком амкала, а Харьков будет пытаться обжаловать ситуацию в ФИФА и других инстанциях.

Ранее также сообщалось, что украинский защитник достиг юбилейной отметки в чемпионате.

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