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Футбол

Экс-футболисту сборной Англии грозит до двух лет тюрьмы

Рахим Стерлинг признал свою вину.
Сегодня, 19:07       Автор: Андрей Безуглый
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Бывший игрок сборной Англии Рахим Стерлинг может угодить за решетку, пишет The Athletic.

В конце мая полиция задержала 31-летнего футболиста по подозрению в управлении автомобилем под влияением наркотических средств.

Позднее Стерлинг попал в аварию на своей Ламборгини, врезавшись в отбойник. В итоге в августе Стерлинга обвинили в опасном управлении авто, хранении веселящего газа и отказе от сдачи анализов после ареста.

Сегодня магистратский суд Бейзингстока провел слушание по делу футболиста, на котором Стерлинг полностью признал свою вину. Тем не менее, ему может грозить до двух лет тюремного заключения.

Напомним, что по окончании контракта с Фейеноордом Рахим Стерлинг остается свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что в Боливии разгорелся скандал с угрозами вратарю.

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