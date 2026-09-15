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Футбол

Вратаря Гуабиры перед матчем угрожали убить, если он не пропустит три гола

В боливийском футболе разгорается скандал после матча 19-го тура чемпионата между Олвейс Реди и Гуабирой, завершившегося разгромом со счетом 6:0.
Сегодня, 10:21       Автор: Сергей Носенко
Пресс-конференция команды (eldia.com.bo)
Пресс-конференция команды (eldia.com.bo)

После игры главный тренер Гуабиры Леонардо Эгес заявил, что перед матчем голкипер Мануэль Феррель получил угрозы. По словам наставника, неизвестные требовали от вратаря заплатить определенную сумму денег или позволить сопернику забить три гола. В противном случае злоумышленники угрожали расправиться с ним и его близкими.

Феррель сообщил о случившемся партнерам по команде непосредственно перед выходом на поле. Он начал матч в стартовом составе, пропустил три мяча и был заменен на 39-й минуте. После его ухода место в воротах занял Хорхе Араус, которому соперник забил еще трижды.

Ситуация настолько напугала игроков Гуабиры, что нападающий Виктор Абредо также попросил заменить его. Футболист признался, что боялся забить гол, поскольку опасался за жизнь матери своего партнера по команде.

Эгес призвал боливийские власти расследовать произошедшее и заявил, что подобные угрозы свидетельствуют о существовании серьезных проблем с незаконными ставками в местном футболе. При этом тренер подчеркнул, что обвинений непосредственно в адрес Олвейс Реди клуб не выдвигает.

После матча Эгес отправился в подразделение боливийской полиции FELCC и дал показания в качестве свидетеля.

Напомним, Лидс устроил Ньюкаслу разгром на Эллэнд Роуд.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: боливия угроза

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