Рыбакина первой из теннисисток отобралась на Итоговый турнир WTA

Первая ракетка мира Елена Рыбакина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA-2026.

Казахстанская теннисистка стала первой спортсменкой, которая обеспечила себе место на престижном турнире по итогам сезона.

Путевку Рыбакина оформила после победы на US Open. В 2026 году она также выиграла Australian Open, а в сентябре впервые в карьере возглавила мировой рейтинг, обойдя Арину Соболенко.

В текущем сезоне за попадание в топ-8 итогового рейтинга WTA продолжают бороться Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина сейчас занимает шестое место с 4809 очками и находится в зоне прямой квалификации. В 2026 году украинка выиграла турнир WTA 1000 в Риме и дошла до финала в Дубае. Для Свитолиной это может стать первым попаданием на Итоговый турнир с 2019 года.

Костюк расположилась на девятой позиции с 3851 очком. От восьмого места ее отделяют 383 балла. В этом сезоне Марта выиграла WTA 1000 в Мадриде и дошла до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона.

Топ-10 рейтинга WTA Finals-2026:

Елена Рыбакина — 7492 очка Арина Соболенко — 6485 Джессика Пегула — 5825 Коко Гофф — 5654 Мирра Андреева — 5614 Элина Свитолина — 4809 Каролина Мухова — 4400 Линда Носкова — 4234 Марта Костюк — 3851 Ига Швентек — 3584

Напомним, сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской.

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