Рыбакина первой из теннисисток отобралась на Итоговый турнир WTA
Казахстанская теннисистка стала первой спортсменкой, которая обеспечила себе место на престижном турнире по итогам сезона.
Путевку Рыбакина оформила после победы на US Open. В 2026 году она также выиграла Australian Open, а в сентябре впервые в карьере возглавила мировой рейтинг, обойдя Арину Соболенко.
В текущем сезоне за попадание в топ-8 итогового рейтинга WTA продолжают бороться Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свитолина сейчас занимает шестое место с 4809 очками и находится в зоне прямой квалификации. В 2026 году украинка выиграла турнир WTA 1000 в Риме и дошла до финала в Дубае. Для Свитолиной это может стать первым попаданием на Итоговый турнир с 2019 года.
Костюк расположилась на девятой позиции с 3851 очком. От восьмого места ее отделяют 383 балла. В этом сезоне Марта выиграла WTA 1000 в Мадриде и дошла до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона.
Топ-10 рейтинга WTA Finals-2026:
- Елена Рыбакина — 7492 очка
- Арина Соболенко — 6485
- Джессика Пегула — 5825
- Коко Гофф — 5654
- Мирра Андреева — 5614
- Элина Свитолина — 4809
- Каролина Мухова — 4400
- Линда Носкова — 4234
- Марта Костюк — 3851
- Ига Швентек — 3584
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