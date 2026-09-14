Форвард Ромы повторил достижение Тотти

Нападающий Ромы Дониэлл Мален продолжает уверенно выступать в Серии А и в новом сезоне.

После четырех туров 27-летний нидерландец - лучший бомбардир чемпионата с шестью голами.

Свыой шестой гол Мален забил сегодня в ворота Торино, а ранее забил голы Фиорентине и Лечче. Только Аталанте форвард не смог забить.

В итоге Мален повторил достижение Тотти, который также забил шесть голов в стартовых четырех турах в сезоне-2001/02.

Рекордсменом остается Педро Манфредини, забивший семь голов в сезоне-1960/61.

Ранее также сообщалось, что Лацио хочет вернуть в Серию А опытного аргентинца.

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