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Автоспорт

Мадринг изменит конфигурацию после первого в истории Гран-при

Трассу поменяют в трех местах.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Мадринг / Getty Images
Мадринг / Getty Images

На трассе Мадринг проведут некоторые изменения конфигурации, пишет The Race.

Напомним, что трасса в Мадриде впервые в истории приняла Гран-при Испании. Пилоты неоднозначно оценили трек, указав на ряд проблем.

ФИА и управляющий Гран-при Испании Луис Гарсия Абад уже начали работу над изменениями, пока планируется поменять три участка трассы.

Во-первых, трассу расширят на подъезде к пятой и шестой шикане, чтобы дать возможность пилотам бороться на этом отрезке.

Также изменят конфигурацию 13-го поворота, который следует после выхода из Ла Монументаль. Текущая конфигурация мешает обгонам.

А также будет расширен 20-й поворот, который сейчас является самым узким участком трассы. 

Сообщается, что ФИА отметила эти места еще перед Гран-при, но из-за недостатка времени их решили перенести на следующий год.

Напомним, что результаты Гран-при Испании доступны на нашем сайте.

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