Мадринг изменит конфигурацию после первого в истории Гран-при
На трассе Мадринг проведут некоторые изменения конфигурации, пишет The Race.
Напомним, что трасса в Мадриде впервые в истории приняла Гран-при Испании. Пилоты неоднозначно оценили трек, указав на ряд проблем.
ФИА и управляющий Гран-при Испании Луис Гарсия Абад уже начали работу над изменениями, пока планируется поменять три участка трассы.
Во-первых, трассу расширят на подъезде к пятой и шестой шикане, чтобы дать возможность пилотам бороться на этом отрезке.
Также изменят конфигурацию 13-го поворота, который следует после выхода из Ла Монументаль. Текущая конфигурация мешает обгонам.
А также будет расширен 20-й поворот, который сейчас является самым узким участком трассы.
Сообщается, что ФИА отметила эти места еще перед Гран-при, но из-за недостатка времени их решили перенести на следующий год.
Напомним, что результаты Гран-при Испании доступны на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!