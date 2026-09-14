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АПЛ признала ошибку в манчестерском дерби

Гол Эрлинга Холанда не должен был быть засчитан.
Сегодня, 16:18       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images

Судейский орган АПЛ Pro Ref официально признал ошибку в маенчестерском дерби.

Напомним, что единственный гол забил Эрлинг Холанд. Норвежец, вероятно, сделал это с нарушением правил, однако VAR засчитал гол.

Уже после матча Pro Ref признал, что позиция Энцо Фернандеса не позволяла засчитывать гол.

Аргентинец хоть и не коснулся мяча, однако он находился в офсайде и его действия повлияли на итог ситуации. Как минимум на позицию Лисандро Мартинес.

Орган заявил, что VAR обязан был рекомендовать главного арбитру матча Майклу Оливеру лично пересмотреть эпизод и не засчитывать матч.

Интересно, что после матча Майкл Каррик заявил, что будет ждать извинений за ошибку. И в тот же вечер АПЛ связалась с клубом, чтобы признать этиу ошибку.

Ранее также сообщалось, что клуб Фрэнка Лэмпарда продемонстрировал худший старт в АПЛ за 100 лет.

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