Экс-наставник Милана может стать тренером Малиновского и Батагова в Турции
Трабзонспор рассматривает бывшего тренера Милана Стефано Пиоли в качестве нового наставника команды.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 60-летний итальянский специалист запросил у турецкого клуба контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Сейчас стороны продолжают переговоры по поводу возможного сотрудничества.
Читай также: Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет спарринг с российским Зенитом
По информации источника, в список потенциальных кандидатов турецкого клуба также входят еще два тренера.
Последним местом работы Пиоли была Фиорентина, которую он возглавлял с июля по ноябрь прошлого года.
Напомним, что в составе Трабзонспора выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов.
Посте главного тренера турецкого клуба остается вакантным с 1 сентября, когда в отставку ушел Фатих Текке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!