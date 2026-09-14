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Экс-наставник Милана может стать тренером Малиновского и Батагова в Турции

Трабзонспор ведет переговоры со Стефано Пиоли.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Трабзонспор рассматривает бывшего тренера Милана Стефано Пиоли в качестве нового наставника команды.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 60-летний итальянский специалист запросил у турецкого клуба контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Сейчас стороны продолжают переговоры по поводу возможного сотрудничества.

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По информации источника, в список потенциальных кандидатов турецкого клуба также входят еще два тренера.

Последним местом работы Пиоли была Фиорентина, которую он возглавлял с июля по ноябрь прошлого года.

Напомним, что в составе Трабзонспора выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Посте главного тренера турецкого клуба остается вакантным с 1 сентября, когда в отставку ушел Фатих Текке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефано Пиоли Трабзонспор

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