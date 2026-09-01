Малиновский и Батагов получат нового тренера в Трабзонспоре

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке ушел в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Отмечается, что по итогам встречи руководства "бордово-синих" и 48-летнего специалиста по обоюдному согласию было принято решение о досрочном прекращении сотрудничества.

Birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta verdiğin emek ve mücadele için teşekkürler Fatih Tekke. pic.twitter.com/XgNi8EwzGn — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2026

В прошлом сезоне Трабзонспор под руководством Текке занял третье место в чемпионате и завоевал Кубок Турции.

Напомним, что за турецкую команду выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Ранее Текке уже подавал в отставку сразу после поражения от Ференцвароша (0:4) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и вылета команды в Лигу конференций, однако тогда руководство Трабзонспора ее не приняло.

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