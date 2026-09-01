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Итаума хотел незамедлительного реванша с Хрговичем, но промоутер призвал не спешить

Представитель британского проспекта высказался о его будущем после громкого апсета.
Сегодня, 19:22       Автор: Игорь Мищук
Филип Хргович и Мозес Итаума / Getty Images
Филип Хргович и Мозес Итаума / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Мозеса Итаумы, рассказ, что его клиент хотел провести незамедлительный реванш с чемпионом IBF в супертяжелом весе Филипом Хрговичем, которому он уступил в недавнем бою.

Тем не менее, представитель британского боксера объяснил своему подопечному, что ему не стоит спешить с повторным поединком, и считает, что ему нужно время, чтобы вернуться на нужный уровень.

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"Он спрашивал меня, можем ли мы устроить реванш. Это естественная реакция. Но я ответил ему: "Тебе сейчас нужно полностью отключиться от бокса, отдохнуть, провести время с семьей, вернуться, перезарядить батареи - и тогда мы снова приступим к работе. Расклад сил в дивизионе такой, какой он есть, и ты - его важная часть. Ты доказал, что твое место на этом уровне".

Если Итаума сделает выводы из этого боя, то я считаю, что он способен на большие свершения. Я хотел бы увидеть его как минимум в одном, а возможно, и в двух боях, чтобы оценить ситуацию, прежде чем мы вернемся на этот уровень.

Нам нужно собраться всей командой и обсудить это. Его менеджер - мой сын Фрэнсис, так что мы соберемся вместе, чтобы все спланировать", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее Хргович дал совет Итауме после своей победы над ним.

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